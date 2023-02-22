Özge Ulusoy 'paramparçayım' notunu düştü. Babasının ölümüyle ilgili duygusal paylaşım yaptı

Oyuncu ve model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Albay Haydar Ulusoy'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dava sürecine dair önemli paylaşımlarda bulunan Özge Ulusoy, bu defa duygusal bir paylaşıma imza attı.

Davanın takipçisi olacağını her fırsatta dile getiren Ulusoy yaptığı son paylaşımlarla takipçilerini ağlattı.

Instagram hesabından bir aile fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bu karenin altına "Bir fotoğrafa sarılıp ağladınız mı hiç?' notunu düştü.

Ulusoy daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise şu ifadeleri kullandı:

"Tek dileğim adaletin bir an önce yerini bulması. Kalbim çok kırık anlatamayacağım kadar kırık. Hastayım, yorgunum, güçsümüz, paramparçayım. Seni çok özledim baba!

Babamı öldürdüler, yetim kaldım ben..."