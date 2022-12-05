﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ın hükümete yönelik çıkışlarının ardından, AKP ve MHP'li seçmenler BİM ve A101'i boykot etmeye başladı. '@mehmetsaitdgc6341' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir vatandaş, BİM'i boykot ettiğini belirterek mahalle marketinden süt aldı.

ONLARA ZARAR ETTİRECEĞİM DEDİ KENDİSİ ZARARA GİRDİ

Tepki videosuna 'boykot var dediler geldik...' diyerek başlayan TikTok kullanıcısı, evde süt ihtiyacı olduğunu belirtti ve sütlerin bulunduğu rafa yöneldi. Burada sütün fiyatına bakan ve 14.75 TL olduğunu aktaran sosyal medya kullanıcısı, hemen ardından yakındaki bakkala gitti. Burası; ŞOK, BİM veya a101 değil. Sadece süt alacağım ve onları zarar ettireceğim ifadelerini kullandı.

Bakkala giren 18.50 TL'lik 2 adet süt alarak zarar eden vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Pahalı olsun ama yeter ki onlardan almayayım, buradaki amaç tarafımızı belli etmek"