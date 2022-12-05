5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • MHP'li belediye başkanı BİM'in önüne Devlet Bahçeli panosu yerleştirdi

MHP'li belediye başkanı BİM'in önüne Devlet Bahçeli panosu yerleştirdi

Bahçeli'nin üç harfli marketleri hedef almasının ardından MHP'li belediye BİM'in önüne Devlet Bahçeli'nin sözlerinin yer aldığı bir pano yerleştirdi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 19:09
Takip Et

MHP'li Belediye Başkanı Ümit Alagöz BİM'in önüne Devlet Bahçeli panosu yerleştirdi

MHP'li belediye başkanı BİM'in önüne Devlet Bahçeli panosu yerleştirdi
+
Aa
-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki son grup toplantısında, fahiş fiyatlardan 'üç harfli' marketleri sorumlu tutmuş ve bu marketlerin FETÖ ile bağlantılarının araştırılmasını istemişti.

MHP'li belediye başkanı da BİM'in önüne yerleştirdiği panoya Bahçeli'nin sözlerini astı.

BİM’in CEO’su Galip Aykaç ise '7. Private Label Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "‘Üç harfliler’ diye bizleri farklı yere koyan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir” demişti.

Tefenni Belediyesi’nin MHP’li başkanı Ümit Alagöz, BİM şubesinin önüne yerleştirdikleri panonun fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Alagöz, paylaşımında şunları söyledi:

“Yıllardır örgütlenip milleti, hükümeti ve siyasi partileri terbiye etmeye çalışan bazı üç harfliler, hadlerini aşmış, kirli dillerini Sayın Genel Başkan’ımıza ve aziz Türk milletine uzatmaya kalkmıştır. Ülkücü hareketin liderine ve aziz Türk milletine uzanan o kirli dilleri kesmek bizim asli görevimizdir. Geçmişte de zaman zaman yerel esnafımıza sahip çıkma çağrıları yapmıştık. Bugün de milletimizi ve tüm ilçe halkımızı, yerel esnafımıza sahip çıkmaya çağırıyor, milletimizi para ile terbiye etmeye kalkan bu kokuşmuş zihniyeti boykot etmeye davet ediyorum.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Senol
5.12.2022 19:56
Ülkenin geldiği duruma bakarmısın, nereye gidiyor memleketin hali ?  
 
Ersin Adalı
5.12.2022 19:55
Aç rakip market o zaman ucuza sat alalım...  
 
Beşiktaşlı
5.12.2022 19:34
Bedava kahramanlık yapmayın üç harflilerle iktidar ortağısınız  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
5
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
6
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
7
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.