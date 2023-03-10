10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrikli motosikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı

Elektrikli motosikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı

Antalya'da bir evin, önünde bulunan elektrikli motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:51
Takip Et

Antalya'da elektrikli motosiklet hırsızlığı

Elektrikli motosikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli bir kadına ait elektrikli motosiklet, evinin önünden çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına takıldı.

Alanya'da İlkay Güzel adlı emekli kadının evinin önünde bulunan elektrikli motosikleti çalındı. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, motosiklet ile olay yerine gelen şüpheli şahıs, elektrikli motosikletin yanına gelerek bir süre etrafı kolaçan etti ve oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra tekrar olay mahalline gelen şüpheli, önce elektrikli motosiklet üzerinde sigara içti, sonra düz kontak yaparak çalıştırdığı motosiklete binip oradan uzaklaştı.

İlkay Güzel, emekli maaşından biriktirerek aldığı elektrikli motosikletin bulunması için karakola başvurduğunu söyleyerek, "En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyorum. İnşallah bisikletim bulunur" dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
4
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
5
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
6
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
7
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
﻿'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar
﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar
﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar
﻿Ustasını öldüren işçiden karar duruşmasında şoke eden itiraf
﻿Ustasını öldüren işçiden karar duruşmasında şoke eden itiraf
﻿Ustasını öldüren işçiden karar duruşmasında şoke eden itiraf
﻿Uzmanı açıkladı. O kanser türü kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor
﻿Uzmanı açıkladı. O kanser türü kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor
﻿Uzmanı açıkladı. O kanser türü kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.