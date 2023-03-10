Elektrikli motosikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı

İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli bir kadına ait elektrikli motosiklet, evinin önünden çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına takıldı.

Alanya'da İlkay Güzel adlı emekli kadının evinin önünde bulunan elektrikli motosikleti çalındı. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, motosiklet ile olay yerine gelen şüpheli şahıs, elektrikli motosikletin yanına gelerek bir süre etrafı kolaçan etti ve oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra tekrar olay mahalline gelen şüpheli, önce elektrikli motosiklet üzerinde sigara içti, sonra düz kontak yaparak çalıştırdığı motosiklete binip oradan uzaklaştı.

İlkay Güzel, emekli maaşından biriktirerek aldığı elektrikli motosikletin bulunması için karakola başvurduğunu söyleyerek, "En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyorum. İnşallah bisikletim bulunur" dedi.