Antalya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ın farklı mahallelerinde cep telefonu, bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, her 3 hırsızlık olayının şüphelisinin de aynı kişi olduğu belirlendi. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerin çevresindeki güvenlik kameralarından şüphelinin Cenk G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Antalya’da yakalanarak Manavgat’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cenk G., tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi.