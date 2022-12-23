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Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:05
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Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya’da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya’nın Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Durali Öztürk (61) idaresindeki 07 NZM 18 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazmiye Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Durali Öztürk ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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