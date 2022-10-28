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Ukrayna'ya yapılan yardımın miktarı dudak uçuklattı. Savaşın üzerinden 8 ay geçti

Ukrayna Maliye Bakanlığının verilerine göre, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı günden beri, bütçe açığını kapatmak ve ülkenin kalkınması için 24,1 milyar dolar veya uluslararası ortaklarınca açıklanan 36 milyar 959 milyon dolarlık mali kaynağın yüzde 65’i Ukrayna’ya ulaştı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:57
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla patlak veren savaşın üzerinden 8 ay geçti işte bu süre zarfında aktarılan para

Ukrayna'ya yapılan yardımın miktarı dudak uçuklattı. Savaşın üzerinden 8 ay geçti
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Bu mali kaynağın 23 milyar 123 milyon doları bütçe açığını kapatmak, 1 milyar doları da ülkenin yeniden kalkındırılması için tahsis edilirken, söz konusu mali kaynağın yüzde 43,5’ini veya 10 milyar 485 milyon dolarını hibeler oluşturdu.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna’ya en çok mali kaynak ABD ve Avrupa Birliği tarafından sağlandı. Şimdiye kadar ABD tarafından 12,99 milyar dolar, AB tarafından 11,5 milyar dolar mali kaynak tahsis edilirken, ABD’nın sağladığı mali kaynağın 8,49 milyar doları ile AB’nin sağladığı kaynağın 626 milyon dolarını hibeler oluşturdu.

"RUSYA'NIN STOKLARI TÜKENİYOR OLABİLİR"

Ukrayna silahlı kuvvetlerince 300’den fazla İran yapımı Shahed-136 insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, 13 Eylül’den bu yana Ukrayna ordusu tarafından 300'den fazla İran üretimi Shahed-136 kamikaze insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü kaydetti.

Rusya’nın Ukrayna'ya karşı Shahed-136 kamikaze insansız hava araçlarını daha az kullanmaya başlamasını yorumlayan Ihnat, Rusya'nın Shahed-136 stoklarının tükeniyor olabileceğini iddia etti.

"ÜLKEYE GİRİŞ YAPANLARIN VE TERK EDENLERİN SAYISI DENK"

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Teşkilatı Sözcüsü Andriy Demçenko da Ukrayna'nın Avrupa Birliği ülkeleri ve Moldova ile olan sınır kapılarından her gün ortalama 80-90 bin Ukraynalının geçtiğini, ülkeye giriş yapan ve ülkeyi terk edenlerin sayısının denk olduğunu aktardı. (AA)

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