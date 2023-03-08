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Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da seyir halinde olan motosiklet, bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, sürücü belgesi olmayan otomobil sürücüsüne ceza kesildi. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:45
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Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde, sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Çetin Emeç Caddesi Demokrasi Bulvarı üzerinde Mükremin Korkmaz’ın kullandığı 07 ALK 760 plakalı motosiklet, Emre Karaaslan’ın kullandığı 07 AVA 003 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ilk olarak aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin kameraları göstermesinin ardından aracı kullandığını kabullenen ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, sürücü belgesi olmayan bir kişiye aracını kullandıran araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

 

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