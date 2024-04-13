Antalya'daki teleferik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası düşen kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kadınların kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.