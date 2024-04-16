Antalyaspor Sergen Yalçın'ı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor Sergen Yalçın'ı açıkladı
Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe, adı Beşiktaş'la anılan teknik direktörleri Sergen Yalçın hakkında konuştu.

Antalyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor.

Siyah-Beyazlı kulübün yerli teknik adam adayları arasında yer alan Sergen Yalçın konusunda, Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe bir açıklama yaptı.

Başkan Boztepe, "Sergen Yalçın hocamız yeni dönem için kalmaya sıcak bakıyor. Önümüzde daha 6 haftalık bir sürecimiz var. Hocamız ile sezon sonuna kadar olan bir sözleşmemiz mevcut. Sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Hatayspor maçından sonra bir görüşme gerçekleştireceğiz. Henüz bir görüşmemiz söz konusu olmadı. Hatayspor maçından sonra da süreç belli olacak. Şu an maçlarımız devam ediyor, sözleşme ile ilgili konuşmak erken olur. Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek" dedi.

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