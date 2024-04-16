Sergen Yalçın o kanalda yorumcu oluyor. Anlaşma resmen açıklandı

Gazeteci Candaş Tolga Işık bu sıralar Beşiktaş ile de anılan Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’dan ayrılıp kendisi ile spor programı yapacağına dair sosyal medyada ortaya çıkan iddialara yanıt verdi.

X hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları reddeden Candaş Tolga Işık deneyimli teknik adamın sadece 1 aylığına program yapacağını duyurdu.

İşte Candaş Tolga Işık’ın açıklaması:

"Sergen Yalçın SADECE Avrupa Şampiyonası için 1 ay boyunca @sportskafa'da olacak. Ortalıkta yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. İtibar etmeyiniz. Bu arada Kafa Sports'da başka büyük sürprizlerimiz de var. Çok yakında..."