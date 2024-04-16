Sergen Yalçın o kanalda yorumcu oluyor. Anlaşma resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın o kanalda yorumcu oluyor. Anlaşma resmen açıklandı
Candaş Tolga Işık Sergen Yalçın ile Avrupa Şampiyonası'nda program çekeceklerini duyurdu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık bu sıralar Beşiktaş ile de anılan Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’dan ayrılıp kendisi ile spor programı yapacağına dair sosyal medyada ortaya çıkan iddialara yanıt verdi.

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X hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları reddeden Candaş Tolga Işık deneyimli teknik adamın sadece 1 aylığına program yapacağını duyurdu.

İşte Candaş Tolga Işık’ın açıklaması:

"Sergen Yalçın SADECE Avrupa Şampiyonası için 1 ay boyunca @sportskafa'da olacak. Ortalıkta yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. İtibar etmeyiniz. Bu arada Kafa Sports'da başka büyük sürprizlerimiz de var. Çok yakında..."

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