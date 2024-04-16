Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
Alanyaspor Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen şampiyonu belirleyecek detayı anlattı.

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen şampiyonluk için flaş bir tahminde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklaması:

Fenerbahçe, Sivas deplasmanında rahat kazanır. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine kadar Konyaspor deplasmanından başka zorlanacağı maç görmüyorum”

“Beraberliğin yettiği takım yüzde 66 şampiyon olacak. 3 skorun 2'sinin yaradığı takım yüzde 66 şampiyon olacak"

p9ytjuhqvopahvwe1sfpigrnnjbta7wwjrahxesw.webpRıdvan Dilmen’in bu açıklamasına göre şuanda 2 puan farkla Fenerbahçe’nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray derbiye kadar puan kaybetmemesi halinde şampiyon olacak.

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