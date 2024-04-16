Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen şampiyonluk için flaş bir tahminde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklaması:

“Fenerbahçe, Sivas deplasmanında rahat kazanır. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine kadar Konyaspor deplasmanından başka zorlanacağı maç görmüyorum”

“Beraberliğin yettiği takım yüzde 66 şampiyon olacak. 3 skorun 2'sinin yaradığı takım yüzde 66 şampiyon olacak"

Rıdvan Dilmen’in bu açıklamasına göre şuanda 2 puan farkla Fenerbahçe’nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray derbiye kadar puan kaybetmemesi halinde şampiyon olacak.