Beşiktaş topa girdi. Hasan Arat 'imza kampanyasına gerek kalmadı' diyen Dursun Özbek'i hedef aldı

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig Kulüpler Birliği Toplantısı'na başkan düzeyinde katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Hasan Arat, gündeme dair konuştu.

TFF seçimleri için 18 Temmuz tarihinin çok geç olduğunu vurgulayan Başkan Arat, "Bu konuda ısrarcıyız. Çok önemli sorunlar var. Kulüpler Birliği bugün aklıselim karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Bu seçim bir an önce yapılmalıdır. Bu, Türk futbolu için kritik bir virajdır. Bütün dünya burada yaşananları anında görebiliyor. Gelinen nokta kritik. Siz Avrupa'da oynanan bir maçtan sonra bu kadar spekülasyon olduğunu görüyor musunuz?" dedi.



TFF Başkanlığı'na aday olacak kişilerin kulüp üyeliklerini dondurmaları gerektiğini vurgulayan Hasan Arat bu kişilerin tarafsızlık sözü vermesi gerektiğini dile getirdi.

Hasan Arat son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, 'İmza kampanyasına gerek kalmadı' açıklaması için de şu ifadeleri kullandı: "Tüzük, kulüplere bunu hak olarak veriyorsa kullanılır. Yolun hangisinin doğru yanlış olduğunu kulüpler belirler. Biz uzlaşmacıyız. Öncülük yaparız. Doğru yolun ne olduğunu oy hakkı olan insanlar belirler. Tüzük gereği kullanılan bir hak, doğru bir haktır."