Beşiktaş topa girdi. Hasan Arat 'imza kampanyasına gerek kalmadı' diyen Dursun Özbek'i hedef aldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş topa girdi. Hasan Arat 'imza kampanyasına gerek kalmadı' diyen Dursun Özbek'i hedef aldı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Toplantısı öncesi gündemdeki sorulara cevap verdi.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig Kulüpler Birliği Toplantısı'na başkan düzeyinde katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Hasan Arat, gündeme dair konuştu.

TFF seçimleri için 18 Temmuz tarihinin çok geç olduğunu vurgulayan Başkan Arat, "Bu konuda ısrarcıyız. Çok önemli sorunlar var. Kulüpler Birliği bugün aklıselim karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Bu seçim bir an önce yapılmalıdır. Bu, Türk futbolu için kritik bir virajdır. Bütün dünya burada yaşananları anında görebiliyor. Gelinen nokta kritik. Siz Avrupa'da oynanan bir maçtan sonra bu kadar spekülasyon olduğunu görüyor musunuz?" dedi.

TFF Başkanlığı'na aday olacak kişilerin kulüp üyeliklerini dondurmaları gerektiğini vurgulayan Hasan Arat bu kişilerin tarafsızlık sözü vermesi gerektiğini dile getirdi.

Hasan Arat son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, 'İmza kampanyasına gerek kalmadı' açıklaması için de şu ifadeleri kullandı: "Tüzük, kulüplere bunu hak olarak veriyorsa kullanılır. Yolun hangisinin doğru yanlış olduğunu kulüpler belirler. Biz uzlaşmacıyız. Öncülük yaparız. Doğru yolun ne olduğunu oy hakkı olan insanlar belirler. Tüzük gereği kullanılan bir hak, doğru bir haktır."

İlgili Haberler
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı
Mehmet Büyükekşi kazandı. Kulüpler kaybetti
Erol Bulut Beşiktaş'a
Galatasaray'da Pendik hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Pendik hazırlıkları başladı
Bursalı özüne döndü. Atatürk Stadyumu yaptı
Fenerbahçeli yıldızı takımda tutmaya ikna eden isim ortaya çıktı
Fenerbahçeli yıldızı takımda tutmaya ikna eden isim ortaya çıktı
Dursun Özbek'ten TFF seçimi açıklaması: Gerek kalmadı
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu yeni rekorlara koşacak
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu yeni rekorlara koşacak
Dzeko'yu o halde görenler az daha küçük dilini yutuyordu. 'Sen neymişsin be abi'
Son Haberler
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu Dünya
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu Gündem
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı Spor
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü Gündem
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü
Sigara içerken kilitli kalan genç kızı itfaiye kurtardı Video
Sigara içerken kilitli kalan genç kızı itfaiye kurtardı
Çin İran'a desteğini açıkladı Dünya
Çin İran'a desteğini açıkladı
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı Dünya
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı