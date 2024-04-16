Ünlü spiker maç anlatırken altına kaçırdığını itiraf etti. Hangi maçta başına geldiğini açıkladı. Paçalarını çorabın içine sokmuş

Kaynak: Futbol Extra Youtube
Ünlü spiker maç anlatırken altına kaçırdığını itiraf etti. Hangi maçta başına geldiğini açıkladı. Paçalarını çorabın içine sokmuş
Ünlü spiker Emre Tilev Benfica maçını anlattığı sırada yoğun bir karın ağrısı yaşadığını, bitiş düdüğüyle altına yaptığını açıkladı.

Kendine has maç anlatma stiliyle tanınan ünlü spiker Emre Tilev, Extra Futbol adlı youtube hesabında Atakan Kurt'un konuğu oldu.

Emre Tilev, Benfica maçını anlattığı sırada yaşadığı kabusu açıkladı.

Karşılaşma öncesi Luz Stadı'nın önünde bulunan bir lokantada et yediğini söyleyen Tilev uzun yıllar unutulmayacak hikayesini şöyle anlattı:

"Maçın 80. dakikası... Ölüyorum abi. Bayılacağım karın ağrısından. Ben ölüyorum dedim. Maç bitti yönetmene tuvalete gidiyorum dedim. Gitme 5 dakikan var, reklamdan sonra sana dönüyoruz dedi. Yapma dedi, ben altıma yaptım. Paçaları çorabın içine soktum lanet olsun dedim. Toplantıya gittim, kadın "bu koku ne" dedi. Taksiye bindim şoför söyleniyor. Otele geldim 4 saat duşta kaldım"

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