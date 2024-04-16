Mehmet Büyükekşi kazandı. Kulüpler kaybetti

Kaynak: Sabah
Mehmet Büyükekşi kazandı. Kulüpler kaybetti
TFF'nin erken seçime gitmesi için imza toplayan kulüpler hayal kırıklığına uğradı.

Art arda yaşanan skandalların ardından kulüplerin hedefi haline gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’da seçime gidileceğini duyurmuştu.

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Büyükekşi’nin bu kararı sonrası bazı kulüpler seçim tarihinin çok geç olması nedeniyle imza kampanyası başlatarak seçimi erken bir tarihe çekmek için harekete geçti.

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TFF tüzüğü gereğince erken seçime gitmek için noter onaylı 130 delegenin imzası gerekirken Süper Lig kulüpleri bu sayıya ulaşamadı.

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Halihazırda 80 delege erken seçim kararı için imza verirken kalan 50 imzanın yakın bir tarihte toplanması zor gözüküyor.

Erken seçim kararı için imza veren Süper Lig kulüpleri ise şöyle:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Kasımpaşa

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Adana Demirspor

Samsunspor

Pendikspor

Antalyaspor

Sivasspor

Ankaragücü

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