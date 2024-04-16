Galatasaray üzerini çizdi. Hemen yeni arayış başladı

Galatasaray, ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Aurier ile sezon sonunda yollarını ayırmaya karar verdi.

Sağ bek pozisyonu için alternatifler arayan sarı-kırmızılılar, Aurier’in yerine geçecek ismi belirledi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda sağ bek mevkii için Sparta Prag’da oynayan 26 yaşındaki Gabriel Preciado’yu transfer etmeyi planlıyor.

Galatasaray’ın scout ekibi, Ekvadorlu futbolcuyu uzun bir süredir izliyor. Sarı-kırmızılı takım, Sparta Prag ile oynanan maçta Preciado’nun gösterdiği üstün performansın sürekliliğini ve istikrarını değerlendirirken, bu konuda ikna olmaları durumunda transferi tamamlamayı düşünüyor.

Preciado, bu sezon Sparta Prag ile çıktığı 23 maçta 3 gol atıp, 5 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.