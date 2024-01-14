Antalyaspor'un İsrailli oyuncusunun gol sevinci tartışma yarattı

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Antalyaspor'un İsrailli oyuncusunun gol sevinci tartışma yarattı
Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Jehezkel, Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı sevinçle büyük tepki aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, 2. dakikada Fountas ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 68. dakikada Jehezkel'in attığı gol ile yanıt verdi.

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GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ
Antalyaspor'un maçtaki tek golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci tartışma konusu oldu.
Jehezkel, Trabzonspor'a attığı gol sonrası, kolundaki bandaja çizdiği işgalci İsrail bayrağı ve İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı gün olan 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi.

SAYGI DURUŞUNU REDDETTMİŞTİ
Jehezkel daha önce de Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.
Futbolseverler, sosyal medyadan tepki göstererek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalyaspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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