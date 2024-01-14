Fenerbahçe'nin yıldızı da 3 puanı getiremedi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yıldızı da 3 puanı getiremedi
Afrika Uluslar Kupası’nın A Grubu’nda heyecan dolu bir başlangıç yaşandı. Nijerya ve Ekvator Ginesi arasındaki mücadele 1-1’lik skorla sonuçlandı.

İlk yarının ortalarında Ekvator Ginesi, Ivan Salvador’un golüyle öne geçse de, Nijerya hemen pes etmedi ve Victor Osimhen’in golüyle hızla dengeyi sağladı. İkinci yarıda her iki takım da gol bulmak için çabalasa da, skor tablosu değişmedi ve maç beraberlikle tamamlandı.

Nijerya adına Süper Lig’den tanıdığımız Osayi Samuel ve Paul Onuachu, maçın son dakikalarında oyuna dahil olurken, Kenneth Omeruo ve Ahmed Musa bu karşılaşmada şans bulamadı.

Her iki ekip de bu beraberlikle gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında Nijerya, Fildişi Sahili ile kozlarını paylaşacak; Ekvator Ginesi ise Gine Bissau ile mücadele edecek.

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