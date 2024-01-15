Trabzonspor maçında yaptığı hareket Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İsrailli futbolcunun ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor maçında yaptığı hareket Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İsrailli futbolcunun ifadesi ortaya çıktı
Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle hakkında soruşturma başlatılıp gece gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel 1-1 biten Trabzonspor maçında attığı gol sonrası bileğindeki bandaja yazdığı "100 days... 7.10" mesajını kameralara göstermişti. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu mesaj sonrası Antalyaspor Jehezkel'i kadro dışı bırakmış, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Gece geç saatlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.

SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM
Jehezkel'in ifadesinde, "Hareketim kimseyi provoke etmek için değildi. Savaş yanlısı değilim. 100 günlük sürecin son bulması gerektiğine inanıyorum. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI
İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İsrail Devleti'nin, Jehezkel ve ailesini almak için Türkiye'ye özel uçak gönderdiği öğrenildi. İsrailli yetkililerinin, Türkiye ile diplomatik temas sağladığı kaydedildi.

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