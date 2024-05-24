Antalya'yı karıştıran torpil skandalı: Biri kızını, biri de kuzenini...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'yı karıştıran torpil skandalı: Biri kızını, biri de kuzenini...

Antalya'da kamuda çalışan görevli müdürlerden biri kızını, diğerinin de kuzenini işe aldığı iddiasının ardından CİMER'e yapılan şikayet sonucu Valilik inceleme başlattı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı.

18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu CİMER'e bildirdi.

"ÖZ TEYZESİNİN KIZI, ÖZ KIZINI İŞE ALDI"

Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten N.P.İ.'nin, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı B.D.yi işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, B.D.'nin N.P.İ.'nin yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü E.İ.'nin kendi kızı B.A.'yı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına"

"18 KİŞİ DE ŞARTLARI SAĞLAMIYOR"

Ayrıca işe alınan B.Ç.'nin da 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede, Çakır'ın da işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi. Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü dilekçeyi Antalya Valiliği'ne göndererek incelenmesini istedi. Valilik, İnceleme başlattı.

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