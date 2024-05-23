TÜVTÜRK Sarı Tofaşlı Alman kızı çileden çıkardı: Hayatımdaki en korkunç şey

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
TÜVTÜRK Sarı Tofaşlı Alman kızı çileden çıkardı: Hayatımdaki en korkunç şey

Sarı Tofaş’ıyla Türkiye’yi karış karış gezen ünlü Alman gezgin Franziska Niehus’un TÜVTÜRK isyanı gündem oldu.

Sarı Tofaş’ıyla Türkiye’de 81 ili gezen Franziska Niehus, son paylaştığı videoda TÜVTÜRK’e isyan etti.

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“EN ZOR ŞEY TÜVTÜRK”

Niehus “Dünyayı gezdim, 2400 km yürüdüm, Tofaş’ı kullanıyorum, Türkçe öğreniyorum ama hayatımdaki en korkunç en zor şey TÜVTÜRK” diye konuştu.

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“TÜVTÜRK’TEN MUAYENE İÇİN RANDEVU ALAMIYORUM”

Niehus, TÜVTÜRK’ten randevu almaya çalıştığı anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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Yeni TÜVTÜRK muayene yapmak istiyorum ama çok zor. Son muayene geçerlilik tarihi bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim? O zaman bir yıl önce galiba… Sadece bir seçenek çıkıyor karşıma o zaman neden var? Anlamadım, tamam. Genel Muayene galiba, evet. Plaka kaydı yoktur ibaresi çıkıyor.

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Ünlü gezgin Niehus’un Instagram’da 638 bin takipçisi var. Türkiye’yi çok seven Alman kız, sık sık gezdiği şehirlerden videolar çekiyor.

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