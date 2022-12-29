Bu paraları tarikatlar nereden buluyor? 1. sınıf kağıtlara basılmış bildiriler bıraktılar

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi henüz 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirmesi gözler bir kez daha tarikatlara çevrilmişti.

Sık sık gündeme gelen tarikatlar ve cemaatler, adeta AKP döneminde altın çağını yaşamaya devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yılbaşına sayılı günler kala, İstanbul Ümraniye’de apartman girişlerine “Allah’ın düşmanlarının bayramını kutlamaktan sakının” notlu broşürler dağıtıldı.

Dağıtılan broşürde "Bir Hristiyan adeti olarak yılın başı yalanıyla halkımızın gündemine sokulan ve bu gece münasebetiyle Rabbimizin haram kıldığı içki, kumar, zina ve İslam dışı eğlencelerin halkımıza sevdirildiği ve yaygınlaştırıldığı bu geceyi kutlamıyoruz. " denildi.

Bırakılan broşürlere, sosyal medyada tepki yağdı.

Bir kullanıcı, "Bastıkları printer ne markaymış acaba?" diye sorarken, bir başka kullanıcı da "Bu paraları tarikatlar nereden buluyor?" diye sordu.

Bir başka kullanıcı da "İkisini de kutluyorum buyrun gelin, hindi var menü'de" diye tepkisini gösterdi.

Sosyal medyadaki paylaşım şöyle: