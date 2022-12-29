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Bu paraları tarikatlar nereden buluyor? 1. sınıf kağıtlara basılmış bildiriler bıraktılar

İstanbul Ümraniye’de apartman girişlerine “Allah’ın düşmanlarının bayramını kutlamaktan sakının” notlu yılbaşı kutlaması karşıtı broşürler bırakıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:50
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Apartman girişlerine yılbaşı kutlaması 'karşıtı' broşürler bırakıldı

Bu paraları tarikatlar nereden buluyor? 1. sınıf kağıtlara basılmış bildiriler bıraktılar
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi henüz 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirmesi gözler bir kez daha tarikatlara çevrilmişti. 

Sık sık gündeme gelen tarikatlar ve cemaatler, adeta AKP döneminde altın çağını yaşamaya devam ediyor. 

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yılbaşına sayılı günler kala, İstanbul Ümraniye’de apartman girişlerine “Allah’ın düşmanlarının bayramını kutlamaktan sakının” notlu broşürler dağıtıldı.

Dağıtılan broşürde "Bir Hristiyan adeti olarak yılın başı yalanıyla halkımızın gündemine sokulan ve bu gece münasebetiyle Rabbimizin haram kıldığı içki, kumar, zina ve İslam dışı eğlencelerin halkımıza sevdirildiği ve yaygınlaştırıldığı bu geceyi kutlamıyoruz. " denildi.

Bırakılan broşürlere, sosyal medyada tepki yağdı.

Bir kullanıcı, "Bastıkları printer ne markaymış acaba?" diye sorarken, bir başka kullanıcı da "Bu paraları tarikatlar nereden buluyor?" diye sordu.

Bir başka kullanıcı da "İkisini de kutluyorum buyrun gelin, hindi var menü'de" diye tepkisini gösterdi.

Sosyal medyadaki paylaşım şöyle: 

 

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Vatandaş
29.12.2022 13:59
Biz müslümanız diye adamlar ne güzel uyarmışlar. Ne var bunda haber yapacak.  
 
SUSMAYA DEVAM EDİN
29.12.2022 13:55
İSİNİZ GÜCÜNÜZ TAKİYE, HAKSIZLIĞA SUSAN DİLSİZ SEYTANDİR.  
 
TÜTÜNCÜ
29.12.2022 13:53
BUNLAR 24 ARALIK NOEL İLE 31 ARALIK YILBAŞINI HALA BİRBİRİNDEN AYIRAMADILAR.  
 
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