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  • Tebliğ için gelen tarikatçılara 6 yaşındaki çocuğa istismarı sordu. Türkiye bu tekel bayisini konuşuyor

Tebliğ için gelen tarikatçılara 6 yaşındaki çocuğa istismarı sordu. Türkiye bu tekel bayisini konuşuyor

Bir tekel bayiye gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iddia edilen tebliğciler 6 yaşındaki çocuğa istismar sorulması üzerine ‘iftira’ dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:34
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Tekel bayi işletmecisi tebliğcilere 6 yaşındaki çocuğa istismarı sordu. Tarikatçılar iftira dedi

Tebliğ için gelen tarikatçılara 6 yaşındaki çocuğa istismarı sordu. Türkiye bu tekel bayisini konuşuyor
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İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iddia edilen tebliğciler daha önce de de İstanbul’da metrobüs, tekel bayisi ve kafe gibi ortamlarda görülmüş ve sosyal medyada tepki çekmişlerdi.

Özellikle hemen hemen her yılbaşı öncesi sokaklarda boy gösteren ve bildiri dağıtan tebliğciler yine bir teke bayide görüntülendi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tebliğ için bir tekel bayisine gelen tarikat üyelerini paylaştı.

Aybaş, işletmecinin tarikat üyelerine Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirdiğinin ortaya çıkmasını sorduğu videoya “Bak hele tekel bayisine gelen tipik tebliğciler ağzının payını alıyorlar” notunu düştü.

Tarikat üyeleri, işletmecisinin 6 yaşındaki çocuğa istismarı sorması üzerine Akit’i örnek vererek ‘iftira’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın haberiyle duyuldu.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren 29 yaşındaki tarikat müridi Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı ortaya çıktı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti. Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu, Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı.

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E
26.12.2022 11:43
İçki haram tamam da kul hakkı tacız adaletsizlik torpil bunlar için gidin birde AKP'ye tebliğde bulunun  
 
SAPERE ANDİ
26.12.2022 11:38
Timur SOYKAN tebrikler. Haber amacına ulaşmış.  
 
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