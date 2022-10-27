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  • Apple boyutunu artırdığı iPad ile çok şaşırtacak. Diğerlerinin neredeyse iki katı

Apple boyutunu artırdığı iPad ile çok şaşırtacak. Diğerlerinin neredeyse iki katı

Apple kullanıcılarına dev boyutta bir iPad üreteceğini duyurdu. 16 inç büyüklüğünde olacağı belirtilen cihazın net görüntüsü ya da taslak hali ise şu an için paylaşılmadı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:38
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Apple 16 inç büyüklüğünde tablet üreteceğini açıkladı

Apple boyutunu artırdığı iPad ile çok şaşırtacak. Diğerlerinin neredeyse iki katı
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple’ın 2023 yılının son çeyreğinde 16 inç boyutunda bir iPad tanıtacağı ortaya çıktı. Cihazın 120 Hz hızında LCD ekran özelliklerine sahip olacağı, 16 inç büyüklüğündeki dev iPad’in en az 2.000 doların üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu da Apple'ın bu zamana kadar satışa sunmuş olduğu en pahalı cihaz olduğu anlamına geliyor.

Cihazın yukarıda belirtilen özellikleri dışında detay, görsel ya da teknik özelliği şu an için kamuoyuna sunulmadı. 

Şu anda piyasada Apple’ın 16 inç boyutunda MacBook Pro dizüstü bilgisayarı bulunmaktadır. En büyük tablet boyutu ise şu an 12.9 inç büyüklüğündedir. 

Apple'ın 16 inç boyutunda üreteceği tableti yeni aksesuar gereksinimi de doğuracak. 

Şirketin ünlü analistleri Twitter hesaplarından 2023 yılının sonuna doğru 14 inç boyutunda tablet üretileceğini yazmıştı. Ancak tahminler doğru çıkmadı. Apple 16 inç'lik tasarım fikriyle analistleri bile şaşırtmayı başardı.

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