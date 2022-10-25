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Apple’dan beklenmedik zam! Fiyatlar ilk kez arttı

Apple, ABD’de artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek “Apple Music ve TV+” hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 01:27
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Fiyatlar ilk kez arttı: Apple’dan beklenmedik zam

Apple’dan beklenmedik zam! Fiyatlar ilk kez arttı
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Apple, ABD’de artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek “Music ve TV+” hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdığını duyurdu. Şirket ayrıca, “Apple One” paketlerine de zam yaptıklarını bildirdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; şirket, Apple Music'in aylık fiyatını 9,99 dolardan 10,99 dolara çıkararak, Spotify Technology ve Amazon’un sunduğu hizmetlerinden daha pahalı hale getirdi.

“Apple TV+”ın fiyatını ise 4,99 dolardan 6,99 dolara çıkaran şirket, rakipleri olan Netflix ve Warner Bros.’dan daha düşük fiyattan hizmet sunmaya devam edecek.

Şirket ayrıca, “Apple One” paketini 2 dolar artırarak 16,95 dolara çıkardığını açıkladı.

Apple son yıllarda, şirket satışlarının neredeyse dörtte birini oluşturan hizmetlerden daha fazla gelir elde etmeyi amaçladığını duyurmuştu

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