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Apple reklamında olabilmek için hiç para istemediler

Bir dönemin ünlü müzik grubundan samimi açıklamalar yapıldı. Grubun solisti Bono, 2004 yılındaki Apple reklamında görülebilmek için Steve Jobs'tan hiç para istemediğini ancak bazı şartları olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:41
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U2 grubu Apple reklamında oynamak için hiç para istemediklerini açıkladı

Apple reklamında olabilmek için hiç para istemediler
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Ünlü müzik grubu U2’nin solisti Bono'dan yıllar sonra Apple ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Bono, grubun 2004 yılındaki bir iPod reklamında görünmesi karşılığında, o zaman Apple CEO'su olan Steve Jobs'tan istedikleri şaşırtan şeyi açıkladı.

iPod ile büyük bir başarı sağlayan Apple o dönemlerde U2 grubuyla anlaşma yapmıştı. Bono, yıllar sonra grubun Apple ile yaşadığı ilginç anıları ortaya döktü. Bu açıklamaların, Bono'nun yakında çıkacak olan Surrender: 40 Songs, One Story adlı kitabında yer alacağı ifade edilmişti.

iPOD REKLAMINA KARŞILIK NAKİT PARA BİLE İSTEMEDİLER

Bono, Apple'ın reklamında görünme karşılığındaki isteği duyanları çok şaşırttı. Insider'ın aktardığına göre, Bono, U2'nun menajeri Paul McGuinness'in Steve Jobs'tan grubun 2004 yılındaki bir iPod reklamında görünmesi için nakit para yerine Apple hissesi istediğini belirtti.

1978'den 2013'e kadar grubun menajeri olan McGuinness, grubun reklamda görünmesi karşılığında "sembolik bir miktar olsa bile" Apple'a hisse vermesini önerdi. Steve Jobs, bunu "anlaşma bozucu" olarak nitelendirdi ve teklifi reddetti.

McGuinness'in Apple kurucusuyla olan hisse tartışmasını kaybetmekten her zaman pişmanlık duyduğunu da açıkça ifade etti.

U2'YE ÖZEL iPOD FİKRİ ÇIKTI

Teklif reddedilince grup, Apple ile U2'ye özel sınırlı sayıda kırmızı ve siyah iPod'un piyasaya sürülmesini içeren bir anlaşma yaptı. Apple, 2004 yılında U2 markalı iPod'u üretti ve grubun teklisi "Vertigo"yu yalnızca iTunes mağazası aracılığıyla duyurdu.

Bono, binlerce kişinin özel sürüm iPod'u önceki Apple ürünleri gibi "beyaz olmadığı" için satın aldığını belirtti.

U2'nun solisti, grubun Apple ile yaptığı anlaşmanın ve reklamın, grubun daha genç bir kitleye ulaşmasını sağladığını ve "Apple dalgası"ndan yararlandıklarını da açıkladı. Bono buna ek olarak, "Apple sonsuzluğa ve ötesine giden bir yolculuktaydı; Biz sadece bir asansöre bindiğimiz için şanslıydık" dedi.

Tüm bunlara ek olarak Apple 2014’te tüm iTunes kullanıcılarının müzik kütüphanesine ücretsiz olarak bir U2 albümü ekledi. Ama çok sayıda kullanıcı buna tepki gösterdi ve “zorlama” buldu. Bono, bu olayın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu belirtti. Bono, "Müziğimizi insanların ulaşabileceği bir yere koyabilirsek, insanların ona ulaşmayı tercih edebileceklerini düşünmüştüm." dedi.

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