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Apple AR/VR çıkışı yine ertelendi. Bu yıl sonunda çıkacağı ertelenmişti

Apple'ın çıkarması beklenen VR/AR başlığının çıkış tarihi yine ertelendi. Ürünün 2 bin dolar seviyesinde satılacağı ifade ediliyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:28
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Apple AR/VR çıkışı ertelendi

Apple AR/VR çıkışı yine ertelendi. Bu yıl sonunda çıkacağı ertelenmişti
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Apple, Çin’de yaşanan pandemi sebebiyle iPhone üretiminde tedarik sorunları yaşadığını belirtti. Üretim konusunda sıkıntılar yaşayan Apple, bir ara iPhone 14 serisini bile ertelemişti. Apple bir ürünü Reality One veya Reality Pro olarak adlandırılacağını söylemiş AR/VR başlığında da benzer sorunlar yaşadığını söylemişti.

Apple'ın analistliğini yapan Ming-Chi Kuo, Apple AR/VR başlıklarının önümüzdeki yılın ikinci yarısına ertelendiğini açıkladı. Kuo, başlığın en büyük erteleme sebeplerinden birisi olarak yazılım sorunlarını gösterdi. Ayrıca analist Apple'ın 800 bin ile 1.2 milyon arası kulaklık üreteceğini söyledi.

Apple AR/VR, en az 2 bin dolar seviyelerinde olacak. Cihaz MacBook Pro’da kullanılan 96W adaptörden güç alacak. TSMC tarafından üretilen biri 5nm, diğeri 4nm olmak üzere iki farklı işlemciye sahip olacak. Diğer yandan Apple, başlığın kullanımı sırasında ses olayını Airpods ile çözmeyi hedefliyor.

Apple yöneticisi AR girişimleri hakkında yaptığı açıklamalarda Apple CEO’su Tim Cook’un bir üstü kapalı konuşmasından söz etti. O dönem Cook'un, Apple'da AR yazılımlarından daha fazlasını yapmak istediğini belirtti. “Bu alanda gördüğümüz fırsatlar bizi daha fazla heyecanlandıramazdı” dedi.

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