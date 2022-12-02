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Akıllı telefonlar tarih oluyor. Gizemli el cihazının fotoğrafı yayınlandı

Eski Apple çalışanları tarafından kurulan gizemli bir şirket, yeni bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı. Bu cihaz sayesinde bilinen fiziksel akıllı telefonların unutulacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:56
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Eski Apple çalışanları akıllı telefonların unutulacağını açıkladı

Akıllı telefonlar tarih oluyor. Gizemli el cihazının fotoğrafı yayınlandı
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Eski Apple tasarımcısı ve Humane şirketinin sözcüsü Imran Chaudhri ‘Akıllı Telefon Sonrası Çağ ve Yapay Zekanın Her Şeyi Nasıl Değiştireceği’ başlıklı bir konuşma yaptı. Chaudhri, 2023'te akıllı cihazın tanıtım etkinliğini düzenleyeceklerini açıkladı. Tanıtım öncesi yayınlanan posterde sadece bir el, Humane logosu ve ‘Bahar 2023’ yazısı göründü. 

'AKILLI TELEFON SONRASI ÇAĞ'

Humane’nin geliştirmeye devam ettiği cihazın patentleri de ortaya çıktı ve bazı bilgiler gün yüzüne çıkmış oldu. Humane büyük ihtimalle ele bir lazer ekran yansıtan Android destekli giyilebilir bir cihaz üzerinde çalışacak.

Projeksiyon teknolojisini temel alan cihaz muhtemelen şu özelliklerle gelecek;

-Android işletim sistemi,

-180 derecelik kamera, 3D kamera ve derinlik sensörü (LIDAR),

-Hareketleri algılayabilen bir teknoloji,

-Qualcomm Snapdragon işlemci,

-Bir patente göre giyilebilir cihaza mıknatıslarla bağlanan ve giysinizin altına gizlenen harici bir batarya.

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