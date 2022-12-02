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Apple tarihi rekorunu kırdı. Pandemi süreci Apple'ı etkilemedi

Apple'ın iPhone satış rakamıyla son çeyrekte zirveyi gördüğü belirtildi. Çin'de satılan her 4 telefondan birinin Apple olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:21
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Apple Çin'de satış rekoru kırdı

Apple tarihi rekorunu kırdı. Pandemi süreci Apple'ı etkilemedi
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Çin’deki pandemi sürecinin uzamasından sonra iPhone ve Apple ürünlerini çok etkilememiş, fabrikalardaki işçiler uzun süre çalışamamıştı. Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilen Ekim ayı araştırmasına göre Apple, Çin’de tüm zamanların en iyi başarısını yakaladı. Apple’ın bir önceki aya göre yüzde 21 büyüdüğü ifade edildi.

2021 yılına oranla akıllı telefon satışları Çin’de yüzde 15, Apple’da ise yüzde 4 civarında düşüş yaşamıştı. Bu fark şirketin rakipleriyle arasını açmasına sebep olmuştu. Ekim ayında yüzde 25’lik pazar payına ulaşan Apple, Çin’deki her dört modelden birini oluşturdu.

iPhone üreticisinin son iki yıldır Çin’deki pazar payı açısından yeni zirveye ulaştığını araştırmayla ortaya çıktı. 2020 yılının Kasım ve Aralık ayında rekor satış gerçekleştiren Apple, aynı başarıyı yine gösterdi. Ancak 2020’de Huawei’ye ABD yaptırımları uygulanmıştı.

Araştırma Direktörü Ethan Qi pazar büyümesi konusuna üzerine yaptığı açıklamalarda, “Apple pazar trendine meydan okumayı başardı. Bu aynı zamanda premium segmentin dirençli doğasını da gösteriyor. Çin’de son iki yıldaki trende bakıldığında, Apple’ın premium pazarda Huawei payının açık ara galibi olarak ortaya çıktığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

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