Şarjının çabuk bitmesinden şikayet eden iPhone kullanıcıları dikkat: Bu iki özelliği hemen kapatın

iPhone kullanıcıları sık sık şarjının bitmesinden şikayet eder ancak arka planla bulunan bu iki özellik eğer açıkça şarjı telefon su gibi emiyor. İşte o iki özellik...

KAYNAK: Haber Merkezi
Şarjının çabuk bitmesinden şikayet eden iPhone kullanıcıları dikkat: Bu iki özelliği hemen kapatın

Editör: Serhat AĞA

Apple kullanıcılarına sorulduğunda genel olarak cihazlarının özelliklerinden memnundurlar ancak şarj konusunda biraz şikayetlerini dile getirmekten de geride durmazlar.

Gerek arama gerekse mesajlaşma anlamında kullanılan akıllı telefonlarımızın şarjını uzun süre tutabilmek için yanımızda yedek bataryalarla dolaşmak zorunda kalıyor.

İŞTE ŞARJIN DAHA UZUN DAYANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

WİDGET

iPhone’un kilit ekranına hava durumu, adım sayar ve Spotify gibi uygulamalar için widget’lar yerleştiriliyor ancak widget’lar ne yazık ki en fazla şarj tüketen özelliklerden biri olarak tanımlanıyor.

-Widget nasıl kaldırılır?

Kilit ekranından widgeti kaldırmak için ekrana basılı tuttuktan sonra "Özelleştir" butonuna tıklayıp "Kilit Ekranı"nı seçtikten sonra hangi widget kaldırılmak isteniyorsa ona eksi (-) simgesine dokunarak kaldırılabilir.

KLAVYE

Apple cihazlara gelen iOS 16 güncellemesi ile Dokunuş Geri Bildirimi özelliği eklendi. Bu özellikle klavyede her tuşa basıldığında cihaza bir titreşim veriliyor. Ancak bu titreşim de cihazın şarjını bitiren en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

- Dokunuş Geri Bildirimi nasıl kaldırılır?

Ayarlar uygulamasına giriş yapılır, ardından Ses ve dokunuş - Klavye Geri Bildirimi yolunu takip edilir ve Dokunuş seçeneği kapalı hale getirilir.

İlgili Haberler
Apple hatayı kabul etti. iPhone 15 kullananlar dikkat
Samsung telefonlara da zam geliyor. iPhone alamıyorum diye üzülmeee
iPhone 15 kullanıcıları dikkat! Sakın bu araçta telefonunuzu şarj etmeyin
Sosyal medyanın en çok kazananları belli oldu. Milyon dolarlar havada uçuştu
iPhone 16 Pro hakkında ekran boyutu iddiası! Tasarım detayları belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi Gündem
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Magazin
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü Gündem
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti Gündem
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor