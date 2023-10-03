Şarjının çabuk bitmesinden şikayet eden iPhone kullanıcıları dikkat: Bu iki özelliği hemen kapatın

Editör: Serhat AĞA

Apple kullanıcılarına sorulduğunda genel olarak cihazlarının özelliklerinden memnundurlar ancak şarj konusunda biraz şikayetlerini dile getirmekten de geride durmazlar.

Gerek arama gerekse mesajlaşma anlamında kullanılan akıllı telefonlarımızın şarjını uzun süre tutabilmek için yanımızda yedek bataryalarla dolaşmak zorunda kalıyor.

İŞTE ŞARJIN DAHA UZUN DAYANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

WİDGET

iPhone’un kilit ekranına hava durumu, adım sayar ve Spotify gibi uygulamalar için widget’lar yerleştiriliyor ancak widget’lar ne yazık ki en fazla şarj tüketen özelliklerden biri olarak tanımlanıyor.

-Widget nasıl kaldırılır?

Kilit ekranından widgeti kaldırmak için ekrana basılı tuttuktan sonra "Özelleştir" butonuna tıklayıp "Kilit Ekranı"nı seçtikten sonra hangi widget kaldırılmak isteniyorsa ona eksi (-) simgesine dokunarak kaldırılabilir.

KLAVYE

Apple cihazlara gelen iOS 16 güncellemesi ile Dokunuş Geri Bildirimi özelliği eklendi. Bu özellikle klavyede her tuşa basıldığında cihaza bir titreşim veriliyor. Ancak bu titreşim de cihazın şarjını bitiren en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

- Dokunuş Geri Bildirimi nasıl kaldırılır?

Ayarlar uygulamasına giriş yapılır, ardından Ses ve dokunuş - Klavye Geri Bildirimi yolunu takip edilir ve Dokunuş seçeneği kapalı hale getirilir.