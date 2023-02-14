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Apple trafik kazası algılama özelliği için güncelleme yaptı

Apple'ın son cihazı olan iPhone 14'lerinde bulunan trafik kazası algılama özelliği için iyileştirmeler yapıldığı ortaya çıktı. Cihazın lunaparklarda hata verdiği belirtilirken böyle bir sorunun yaşanmaması için önlemler alındı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:27
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Apple trafik kazası algılama özelliğine iyileştirmeler yaptı

Apple trafik kazası algılama özelliği için güncelleme yaptı
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iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliği ile hayat kurtardığı ifade ediliyordu. 

2022 yılının Ekim ayında iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliğinin lunaparktaki hız trenlerinde 911'i arayıp yanlış ihbarlarda bulunduğu ifade edilmişti. Ayrıca özellik, kayak ve snowboard yapıldığında da hatalı bir şekilde çalışmaktadır.

Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Apple, yayınladığı iOS 16.3.1 sürümü ile birlikte iPhone 14 ve 14 Pro modellerinde yer alan trafik kazası algılama özelliği için iyileştirmeler sundu.


iOS 16.3.1 ile sunulan iyileştirmelerin, trafik kazası algılama özelliği için sunulan ilk güncelleme olmadığını da belirtiliyor.

Kasım ayında, hız trenlerindeki hatalı kaza tespitleri nedeniyle iOS 16.1.2 sürümü ile birlikte trafik kazası algılama özelliği için bir iyileştirme de yayınlanmıştı.

TRAFİK KAZASI ALGILAMA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Trafik kazası algılama özelliği, bir kaza durumunda bunu tespit ederek yetkililere haber veriyor. Trafik kazası algılama özelliğinin şu an için iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. nesil) ve Apple Watch Ultra modellerinde çalışmaktadır.

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