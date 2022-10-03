﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu

Geçtiğimiz ay Daniel Mac adlı bir içerik üretici çektiği videoda Apple’ın satın alma başkan yardımcısı Tony Blevins yer aldı.

Daniel Mac videoda, 500 bin dolarlık Mercedes-Benz SLR‘de oturan Blevins’e ne iş yaptığına dair bir soru sordu. Blevins, cevap olarak uygunsuz ve kaba ifadeler kullandı. Bunun üzerine de mesleği hakkında kaba ifadeler kullanması nedeniyle Tony Blevins görevinden alındı.

Tony Blevins’in ifadesine bakıldığı zaman Apple’da çalıştığına dair bir açıklama yer almıyor. Ancak iddialar, yöneticinin tutumunun işten çıkarılmasına neden olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Apple’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; Tony Blevins “Hatalı mizah girişimimden dolayı gücenmiş olan herkesten içtenlikle özür dilemek istiyorum” dedi.

Apple’ın çalışanlarının sosyal medyadaki söylemleri konusunda katı bir tutuma sahip olduğu görülmektedir. Aynı şekilde bu yılın başlarında da bir TikTok videosu nedeniyle işinden oldu. Tony Blevins’in yerini ise bu süreç içinde Jeff Williams’ın dolduracağı iddia ediliyor. Bununla birlikte Blevins’in ayrılığı büyük sorunlar yaratmayacak olsa da ufak sıkıntılara neden olacak gibi görünüyor.