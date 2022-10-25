Apple'a yeni güncelleme geldi. İşte değişiklikler listesi

Apple, geliştirdiği yeni güncellemeyle, kullanıcı deneyimini artırmak istiyor. iOS 16'da da bazı hataların ortaya çıktığı açıklandı. Hata ve eksiklikler üzerine çalışma yapan Apple iOS 16.1 güncellemesini yayınladı ve tüm iPhone modellerine sundu.

Yayınlanan iOS 16.1 güncellemesi, önceki sürümde tespit edilen hataları giderdi. 20'ye yakın modeller için sunulan güncellemenin değişiklikleri ise şöyle:

IOS 16.1 DEĞİŞİKLİK LİSTESİ

Apple, son güncellemeyle ‌iOS 16‌’nın lansman sürümüne dahil olmayan birkaç özellik ekliyor. Arkadaşlarınız ve ailenizle bir fotoğraf kitaplığını yönetmek için iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı desteği bulunuyor. Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinde Kilit Ekranına ve Dinamik Ada’ya Canlı Etkinliklerin eklendiğini de belirtmekte fayda var. Tam değişiklik listesi ise şöyle:

ICLOUD PAYLAŞILAN FOTOĞRAF ARŞİVİ

Fotoğrafları ve videoları beş farklı kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv oluşturma

Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmayı sağlar

Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’i ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir

CANLI ETKİNLİK

Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabilir

CÜZDAN

Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar

EV

Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir

KİTAPLAR

Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir

DİĞER DÜZENLEMELER

Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi

Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması

VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması

GÜNCELLEME TELEFONA NASIL YÜKLENİR

Güncelleme telefonun ayarlarından Genel kısmına gelerek Yazılım Güncellemesi'ni seçtikten sonra yapılmaktadır.