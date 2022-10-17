Birinci nesil iPhone açık artırmayla satılacak. Belirlenen fiyat dudak uçuklattı

Birinci nesil iPhone olarak adlandırılan ilk iPhone modeli, önceki yıllarda da birçok kez açık artırmaya satıldı. En son 30.000 dolara alıcı bulan ilk iPhone'lar yine açık artırmada benzer fiyata satılacak. Açık artırmada telefonun beklenen fiyata alıcı bulması durumunda ilk çıktığı zamanki fiyatının tam olarak 50 katına satılmış olacağı ifade edildi. Açık artırmada sunulan modelin, orijinal kutusunda olduğu ve hiç açılmamış olduğu açıklandı.

Apple'ın en son çıkardığı serideki iPhone 14, 799 dolardan satıldığı bu günlerde açık artırmadaki model için ise şu ana kadar 2500 dolardan başlayan 16 tane teklif verildi. Pazar günü sona erecek açık artırmadaki verilen son fiyat ise şu anda 10.446 dolara kadar ulaştı.

Steve Jobs tarafından tanıtılan 1. nesil iPhone, iPod, telefon ve internet iletişim aracı olarak adlandırılmıştı. İlk çıkan birinci nesil iPhone’un; 3.5 inç büyüklüğünde ekranı, 2 Megapiksel kamerası ve bir web tarayıcısı mevcut olduğu aktarıldı.