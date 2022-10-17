ABD'nin ambargosu Apple'a darbe indirdi. iPhone 15 üretimi tehlikeye mi girecek

Nikkei Asia'da yer alan iddiaya göre, ABD'nin uyguladığı ambargoyla Apple'ın projelerini de sekteye uğratabilir.

ABD hükümeti Çin'de üretilen teknoloji ürünleri için daha hassas davranılacağını açıklamıştı. Nikkei Asia'da yer alan iddiaya göre ise, Apple bellek yongası üreten Çinli Yangtze Memory Technologies Co. ile olan planını askıya aldı.

Çiplerin başlangıçta yalnızca Çin pazarında satılan iPhone’lar için kullanmayı düşünen şirket, ambargo süreci nedeniyle bu planını durdurdu.

Şirketin, ABD hükümeti tarafından uygulanan baskı nedeniyle farklı tedarikçilere yoğunlaştığı öğrenildi.