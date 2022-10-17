17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • ABD'nin ambargosu Apple'a darbe indirdi. iPhone 15 üretimi tehlikeye mi girecek

ABD'nin ambargosu Apple'a darbe indirdi. iPhone 15 üretimi tehlikeye mi girecek

ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı ambargo Apple'ın üretimini de etkiledi. Apple konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:20
Takip Et

ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı ambargo Apple'ın üretimini de etkiledi. Apple konuya ilişkin açıklama yapmadı

ABD'nin ambargosu Apple'a darbe indirdi. iPhone 15 üretimi tehlikeye mi girecek
+
Aa
-

Nikkei Asia'da yer alan iddiaya göre, ABD'nin uyguladığı ambargoyla Apple'ın projelerini de sekteye uğratabilir.

ABD hükümeti Çin'de üretilen teknoloji ürünleri için daha hassas davranılacağını açıklamıştı. Nikkei Asia'da yer alan iddiaya göre ise, Apple bellek yongası üreten Çinli Yangtze Memory Technologies Co. ile olan planını askıya aldı.

Çiplerin başlangıçta yalnızca Çin pazarında satılan iPhone’lar için kullanmayı düşünen şirket, ambargo süreci nedeniyle bu planını durdurdu.

Şirketin, ABD hükümeti tarafından uygulanan baskı nedeniyle farklı tedarikçilere yoğunlaştığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.