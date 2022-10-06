6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: Apple’da çalışmak için gereken 4 şart

Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: Apple’da çalışmak için gereken 4 şart

Teknolojiyle ilgili herkesin bünyesinde bulunmak istediği Apple şirketinin çalışma koşullarını Apple CEO'su Tim Cook açıkladı. İşte şirkette çalışabilmek için gerekli koşullar...

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:59
Takip Et

Apple’da işçi olabilmek için gereken 4 şart

Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: Apple’da çalışmak için gereken 4 şart
+
Aa
-

Apple şirketine girmenin kolay olmadığını belirten şirket CEO'su Tim Cook bazı koşulları çalışanlarda aradıklarını duyurdu. 

 Apple CEO’su şirketlerinde yer vermek için çalışanlarında iş birliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık özelliklerinin yer alması gerektiğini belirtildi.

1- İŞBİRLİĞİ

Cook, iş birliğinin Apple’da yeni ürünler yaratmak için kritik bir özellik olduğunu belirtti. Bireysel katkının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Apple CEO’su ancak birlikte çalışan küçük ekiplerin inanılmaz şeyler yapabildiklerini söyledi. Cook, bu yüzden çalışanlarında iş birliği kabiliyeti aradıklarını açıkladı.

2- YARATICILIK

Her zaman farklı düşünen insanları aradıklarını belirten CEO, sorunun etrafında dolaşacak ve ona farklı açılardan bakabilecek yaratıcı kişilerin Apple’da yeri olduğunun altını çizdi.

3- MERAK

Apple için “aptalca sorular” olmadığını ifade eden Tim Cook, çok soru sormanın meraktan geldiğini ve bu da aradıkları şey olduğunu dile getirdi. Apple CEO’su, bir insanın çocuk gibi sorular sormasını ve karşısındaki kişiyi düşünmeye itmesinin oldukça değerli olduğunu düşündüğünü söyledi.

4- UZMANLIK

Apple çalışanlarının kendi alanlarında uzman olmaları gerektiğini vurgulayan Cook, bu konuda kişinn eğitiminin ve iş tecrübesinin önemine vurgu yapıyor. Herhangi bir sektörde işe alım yaparken, o kişinin eğitimine ve iş tecrübesine baktıklarını aktaran Tim Cook, bu özelliğin oldukça önemli olduğunu altını çiziyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
1
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
2
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
3
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
5
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
6
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
7
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.