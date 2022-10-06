Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: Apple’da çalışmak için gereken 4 şart

Apple şirketine girmenin kolay olmadığını belirten şirket CEO'su Tim Cook bazı koşulları çalışanlarda aradıklarını duyurdu.

Apple CEO’su şirketlerinde yer vermek için çalışanlarında iş birliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık özelliklerinin yer alması gerektiğini belirtildi.

1- İŞBİRLİĞİ

Cook, iş birliğinin Apple’da yeni ürünler yaratmak için kritik bir özellik olduğunu belirtti. Bireysel katkının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Apple CEO’su ancak birlikte çalışan küçük ekiplerin inanılmaz şeyler yapabildiklerini söyledi. Cook, bu yüzden çalışanlarında iş birliği kabiliyeti aradıklarını açıkladı.

2- YARATICILIK

Her zaman farklı düşünen insanları aradıklarını belirten CEO, sorunun etrafında dolaşacak ve ona farklı açılardan bakabilecek yaratıcı kişilerin Apple’da yeri olduğunun altını çizdi.

3- MERAK

Apple için “aptalca sorular” olmadığını ifade eden Tim Cook, çok soru sormanın meraktan geldiğini ve bu da aradıkları şey olduğunu dile getirdi. Apple CEO’su, bir insanın çocuk gibi sorular sormasını ve karşısındaki kişiyi düşünmeye itmesinin oldukça değerli olduğunu düşündüğünü söyledi.

4- UZMANLIK

Apple çalışanlarının kendi alanlarında uzman olmaları gerektiğini vurgulayan Cook, bu konuda kişinn eğitiminin ve iş tecrübesinin önemine vurgu yapıyor. Herhangi bir sektörde işe alım yaparken, o kişinin eğitimine ve iş tecrübesine baktıklarını aktaran Tim Cook, bu özelliğin oldukça önemli olduğunu altını çiziyor.