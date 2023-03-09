Apple'ın en hızlı cihazları listelendi. iPhone 14 için kötü haber

Apple kullanıcıları en hızlı cihazın hangisi olduğunu merak ederken AnTuTu o listeyi yayınladı.

Standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

iPHONE 14 VE 14 PLUS LİSTEYE GİREMEDİ

Şirketin en hızlı cihazları M serisinden güç alan iPad modelleri oldu.

iPhone 14 Pro ve Pro Max M serisi iPad ardından çıkan 14 ve 14 Plus listeye giremedi.

AnTuTu’ya göre ocak ayının en hızlı Apple cihazı 1 milyon 426 bin 017 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Son dönemde zirveye adeta demir atan tableti 1 milyon 296 bin 134 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 6 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında da geçtiğimiz aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 205 bin 566 puan alan cihazın ardından 1 milyon 186 bin 080 puanla 11 inç iPad Pro 5 geliyor.

iPhone 14 Pro modellerinin an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A16 Bionic’ten güç aldığı belirtiliyor.

iPhone 14 Pro altıncı, 14 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.

Şubat ayının globaldeki en hızlı Apple cihazları tam listesi:

iPad Pro 6 (12.9 inç) – 1 milyon 426 bin 017 puan

iPad Pro 6 (11 inç) – 1 milyon 296 bin 134 puan

iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 205 bin 566 puan

iPad Pro 5 (11 inç) – 1 milyon 186 bin 080 puan

iPad Air 5 – 1 milyon 086 bin 680 puan

iPhone 14 Pro – 948 bin 841 puan

iPhone 14 Pro Max – 944 bin 801 puan

iPhone 13 Pro Max– 854 bin 351 puan

iPad Pro 3 (12.9 inç) – 850 bin 815 puan

iPhone 13 Pro – 848 bin 144 puan