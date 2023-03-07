Bilenlerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyordu. Apple'ın sır gibi sakladığı proje sızdı 

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sır gibi sakladığı proje ortaya çıktı. Apple'ın akıllı saati önümüzdeki dönemde diyabet hastalarını kan şekeri düzeylerini ölçme zahmetinden kurtarabilir.

Zira şirket hastaların iğne ile kan almadan, Apple Watch'ları üzerinden ölçüm yapabilecekleri bir proje üzerinde çalışıyor. Söz konusu teknoloji glikoz seviyelerini belirlemek için ışığın dalga boylarına dayanan bir ölçüm süreci olan optik absorpsiyon spektroskopisini kullanacak.

E5 adı verilen proje şirketin Keşif Tasarım Grubu XDG'nin bir parçası ve şirketin en gizli girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Apple'ın gizli tuttuğu projeyi bilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. E5 projesine bu gizlilik nedeniyle şirketin otonom otomobil girişimi ve karma gerçeklik gözlüğüne kıyasla daha az kişi dahil edildi.

E5, XDG'ye devredilmeden önce Avolonte Health LLC adlı bir girişim altında faaliyet gösteriyordu. Şirketin üzerinde çalıştığı kan şekeri monitörünün Apple Watch'a entegre şekilde çalışması hedefleniyor.

Bloomberg, Avolonte'nin genel merkezinin Palo Alto, California'da, Apple'ın Cupertino'daki genel merkezinin yakınında olduğu ve ekip üyelerinin Apple rozetleri yerine Avolonte rozetleri taktığını bildirdi. Apple'ın bu yöntem ile insanlı testler sırasında dahi proje ile bağını gizlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Şirketin nihai hedefi söz konusu teknolojiyi Apple Watch'a entegre etmek. ABD'de her 10 kişiden 1'inin diyabet hastası olduğunun altını çizen Bloomberg projenin multimilyon dolarlık bir sektörü alt üst edecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Bu teknolojinin ne zaman Apple Watch'lara entegre edileceği ise henüz netlik kazanmış değil.