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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı arabasını bakın nereden aldı

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı yeni arabasıyla görüntülendi. Bölükbaşı'nın, ülkemizde araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ülkesi olan Çekya'dan otomobil getirtmesi dikkat çekti. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:23
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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeni arabasıyla görüntülendi! Bakın arabasını nereden almış

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı arabasını bakın nereden aldı
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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, önceki gün Nişantaşı'nda yeni arabasıyla görüntülendi. Son aylarda Türkiye'deki araç fiyatlarının pahalılığı gündemden düşmüyordu. Bölükbaşı'nın aracını memleketi Çekya'dan getirttiği öğrenildi.

Valeden aracını teslim alan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere ise "Yok öyle bir şey" şeklinde cevap verdi.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de yarışarak hayran kitlesini genişletti. 
Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de ise şampiyon oldu.
Nisa Bölükbaş, 2022 yılı itibarıyla Ogeday Girişken ile aşk yaşamaktadır.

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