Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir

PLAKALARDA KARE KOD ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, araç plakalarına eklenen il kodu ile harf grubu arasındaki alana 15x15 mm boyutlarında bir kare kod eklenmesi zorunlu hale geldi. Bu kare kod, plaka bilgilerini doğrulamak amacıyla kullanılacak ve plakanın orijinalliğini denetlemeye yardımcı olacak.

Ayrıca, plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 punto büyüklüğünde yazılan 12 haneli bir seri numarası da plaka üzerinde yer alacak. Bu seri numarası, plakanın üretim detaylarını ve kimlik bilgilerini içerecek, böylece sahte plakaların tespiti kolaylaşacak.

Bu yeni düzenleme, araç sahiplerinin plakalarını bu standartlara uygun hale getirmelerini gerektiriyor. Uygun olmayan plakalarla trafiğe çıkan araç sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Dolayısıyla, araç sahiplerinin yeni yönetmelik hükümlerine dikkat etmeleri ve plakalarını zamanında güncellemeleri büyük önem taşıyor.

