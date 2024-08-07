Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir

Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir
Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren plakalara ilişkin düzenlemenin detayları paylaşıldı.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 1

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, araç plakalarıyla ilgili yeni kurallar getirildi.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 2

Yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan bu değişiklik, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir dizi yenilik içeriyor. Bu yenilikler arasında, plakaların standartlara uygun şekilde monte edilmesi ve okunabilirliğinin sağlanması ön plana çıkıyor. Ayrıca, plakalarda yer alacak karakterlerin boyutu, rengi ve yerleşimi gibi detaylar da belirli standartlara bağlandı.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 3

Bu düzenlemelerle birlikte, araç plakalarının görünürlüğü ve okunabilirliği artırılarak, trafik güvenliği ve denetimlerinin daha etkin bir şekilde yapılması hedefleniyor. Plakaların standartlara uygun hale getirilmemesi durumunda ise araç sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 4

Yeni kurallar, hem mevcut araç sahiplerini hem de yeni araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin bu düzenlemeleri dikkatle takip etmeleri ve plakalarını yeni yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri büyük önem taşıyor.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 5

PLAKALARDA KARE KOD ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, araç plakalarına eklenen il kodu ile harf grubu arasındaki alana 15x15 mm boyutlarında bir kare kod eklenmesi zorunlu hale geldi. Bu kare kod, plaka bilgilerini doğrulamak amacıyla kullanılacak ve plakanın orijinalliğini denetlemeye yardımcı olacak.

Ayrıca, plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 punto büyüklüğünde yazılan 12 haneli bir seri numarası da plaka üzerinde yer alacak. Bu seri numarası, plakanın üretim detaylarını ve kimlik bilgilerini içerecek, böylece sahte plakaların tespiti kolaylaşacak.

Bu yeni düzenleme, araç sahiplerinin plakalarını bu standartlara uygun hale getirmelerini gerektiriyor. Uygun olmayan plakalarla trafiğe çıkan araç sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Dolayısıyla, araç sahiplerinin yeni yönetmelik hükümlerine dikkat etmeleri ve plakalarını zamanında güncellemeleri büyük önem taşıyor.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 6

YENİ DÖNEMİN DETAYLARI

1 Ocak 2024'ten itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında 12 haneli seri numarası ve 15x15 mm boyutunda kare kod bulunacak.

Mevcut araç sahiplerinin plakalarını değiştirmesi zorunlu değil; ancak bu tarihten sonra yapılan her tescil işleminde veya plaka değişikliği gerektiren durumlarda, yeni kurallara uygun plakalar kullanılacak. Bu düzenleme, plaka değişikliği durumunda eski plakaların çıkarılıp, yerine kare kodlu ve 12 haneli seri numaralı yeni plakaların takılmasını gerektirecek.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 7

TÜVTÜRK VE PLAKA UYARISI

Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, yeni uygulama hakkında bilgi vererek, TÜVTÜRK muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilen veya araç alım-satımlarında geçerliliğini yitiren plakaların değiştirileceğini belirtti.

Özer, plakaların değiştirilmesinin zorunlu olmadığını ancak TÜVTÜRK muayenesinden geçemeyen plakaların mutlaka yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, araç sahiplerinin plaka muayenelerinde daha dikkatli olmalarını ve gerekirse plakalarını yenilemelerini gerektiriyor.

Yeni dönemde, kaçak ve korsan plakaların önlenmesi amaçlanıyor. Özer, plaka basımı sırasında teslim alan kişinin kimlik numarasının kaydedildiğini ve bir teslim tesellüm belgesi düzenleyerek bu belgenin bir nüshasını dosyalarda sakladıklarını ifade etti. Bu uygulama, plaka güvenliğini artırarak, sahte plaka kullanımını engellemeyi hedefliyor.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 8

Özer, ayrıca, yeni plaka standartlarının trafik güvenliğini artıracağını ve araç tescil bilgilerinin doğruluğunu kolayca kontrol edilebilmesini sağlayacağını belirtti. Plakaların yenilenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında araç sahiplerine bilgilendirmelerde bulunacaklarını ekledi.

Trafikte sahteciliği önlemek ve daha güvenli bir motorlu taşıt plaka sistemi oluşturmak amacıyla karekod uygulaması getirildi. 15x15 mm boyutlarındaki bu karekod, plakanın il kodu ile harf grubunun arasında yer alacak ve plakanın üretim tarihi, üretim yeri, seri numarası gibi bilgileri içerecek. Ayrıca, bu bilgiler elektronik ortamda da kaydedilebilecek.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 9

KAREKOD UYGULAMASININ YARARLARI

Trafik Güvenliği Artacak: Sahte plaka kullanımını engellemek ve genel trafik güvenliğini artırmak amacıyla bu uygulama önemli bir adım olacak.

Sahte Plakaların Tespiti Kolaylaşacak: Plakaya ait bilgilerin elektronik ortamda kaydedilmesi sayesinde, sahte plakalar daha kolay tespit edilebilecek ve bu tür sahtecilikler azalacak.

Araç Takibi ve Kontrolü Sağlanacak: Karekod uygulaması, plakanın bilgilerinin her zaman güncel kalmasını sağlayarak, araç takibini ve kontrolünü daha etkili hale getirecek.

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Araç plakalarında yeni dönem. Dikkat plakanız anında sökülebilir 10
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