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58 yıldır günde 20 bardak içiyor. Araştırma sonuçları onu doğruladı

Eskişehirli çay tiryakisi İbrahim Yüksel, 58 yıldır günde en az 20 bardak çay içtiğini, ABD'de yapılan ve bir süre önce açıklanan araştırmanın yıllardır söylediği ‘Çay insanı dinç tutuyor” fikrini doğruladığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:14
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Araştırma sonuçları onu doğruladı. 58 yıldır günde 20 bardak içiyor

58 yıldır günde 20 bardak içiyor. Araştırma sonuçları onu doğruladı
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İHA’nın haberine göre; Sağlığını içtiği çaylara borçlu olduğunu söyleyen kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, “Her zaman söylerim kaliteli çay insanı dinç tutuyor, ömrü uzatıyor. ABD'deki araştırma sonuçları haberini görünce herkes bana hak vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD’li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalarda, her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştığını duyurdu. Bu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlatan 65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığını günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını dile getirdi. Sağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını ifade etti.

“EN AZ GÜNDE 20 BARDAK ÇAY İÇİYORUM”

Konuyla ilgili konuşan İbrahim Yüksel, iyi çayın sağlıklı olduğunu ifade etti. Sürekli çevresine çayın faydalarını anlattığını belirten Yüksel, “Ben bunu sürekli söylüyorum. Çay insan ömrünü uzatır ama bana inanmayan, hatta bana karşı fikir belirtenler vardı. Ben sabah iki üç bardak çay içiyorum kendime geliyorum. En az günde 20 bardak çay içiyorum. Her zaman söylerim çay insanı dinç tutuyor” diye konuştu.

“KALİTELİ ÇAY SEÇİMİ ÖNEMLİDİR”

Tecrübeli tiryaki İbrahim Yüksel, kaliteli çay seçiminin önemine değinerek şunları söyledi:

“Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikâye. İyi çay içersen bu sorunlar olmaz. Ben yıllardır içiyorum, bu sorunlardan hiçbiri olmadı. Ben çayın faydalarını çok kez anlattım, ama beni ciddiye almadılar. Şimdi de bu araştırma haberini gördük, herkes bana hak vermeye başladı. Özellikle sallama çaylar bu söylenen rahatsızlıklara neden olabilir, ben gerçek çayı her zaman tavsiye ederim.”

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Tiryaki
24.09.2022 16:21
Türkiye’de en iyi kaliteli yerli yabancı çay hangisidir çoğumuz bilmeyiz satanların insafına kalmış bir ülkede yaşıyoruz  
 
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