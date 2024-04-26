Erdoğan Ergin Ataman'ı aradı. İsrail temsilcisi tehdit etmişti

Kaynak: AA
Erdoğan Ergin Ataman'ı aradı. İsrail temsilcisi tehdit etmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın görevlisi tarafından tehdit edilen başantrenör Ergin Ataman'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ataman ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Ataman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.

NE OLMUŞTU?
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmış, OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu
Arda Güler sonunda ilk 11'de. Resmen açıklandı
Okan Buruk Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı
Galatasaray Samsunspor'u farklı mağlup etti
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Okay Yokuşlu'nun golü ödül aldı. 25 metreden ağları delmişti
Yılmaz Vural sabır çekti
Napoli yeni golcüsünü buldu
Napoli yeni golcüsünü buldu
Süper Lig ekibinin adı logosu ve renkleri değişti
Yabancılara bildikleri Türk takımları soruldu. Cevaplar üç büyükleri şaşkına uğrattı
Bisiklet Turu'nda zorlu etabı kazanan belli oldu
Bisiklet Turu'nda zorlu etabı kazanan belli oldu
Son Haberler
23 Nisan'ı neden kutluyoruz sorusuna verilen cevaplar Gündem
23 Nisan'ı neden kutluyoruz sorusuna verilen cevaplar
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu Spor
Aziz Yıldırım seçime katılıyor. Ali Koç ters köşe oldu
Horoz dövüşüne suçüstü Gündem
Horoz dövüşüne suçüstü
Görev şehidi polis memuru Emrah Büke memleketine uğurlandı Gündem
Görev şehidi polis memuru Emrah Büke memleketine uğurlandı
Hatay'da komşusu tarafından vurulan imam toprağa verildi Yerel Haberler
Hatay'da komşusu tarafından vurulan imam toprağa verildi
Fırtınada hasar gören minare sökülüyor Gündem
Fırtınada hasar gören minare sökülüyor
Selçuklu mirası bin 100 yıllık tarihi kale turizme kazandırılıyor Yerel Haberler
Selçuklu mirası bin 100 yıllık tarihi kale turizme kazandırılıyor