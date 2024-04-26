Ahmet Çakar yeni işini açıkladı! Beyaz Futbol'a veda etti

Beyaz TV’de 12 yıldır izleyiciyle buluşan ‘Beyaz Futbol’ programı, ekranlara veda ediyor... Programın yorumcularından Ahmet Çakar, YouTube’da bir programa konuk olarak açıklamalarda bulundu.

‘The Football’ adlı programa konuk olan Çakar, önümüzdeki sene programın yayınlanmayacağını ifade ederek vedasını açıkladı.

"SEVMİYORUM RASİM’İ"

Çakar “Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim’i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz” diye konuştu.

Çakar, televizyona bir sene ara vermeyi düşündüğünü söylerken, Çanakkale’de organik tarım yapacağını da belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yorumculardan Sinan Engin “yoruldum artık” diyerek programdan ayrılacağını duyurmuştu.