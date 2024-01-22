Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu

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Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu
Real Madrid'in, Almeira ile oynadığı maçta süre alamayan Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Arda Güler üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre şans bulamamıştı.
Genç yıldız iyileşti, bu kez de teknik direktör Carlo Ancelotti engeline takıldı.
Arda Güler son olarak Ancelotti'nin, Almeria maçında kendisine şans vermemesine sinirlendi.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 21. haftasında Almeria ile oynadığı maçta 2-0 gerideyken 90+9'da attığı golle 3-2 galip geldi. İspanyol ekibinde Arda Güler maça yedek başladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçtan önce yaptığı açıklamada Arda'ya forma verebileceğini ima etse de maç kötü giderken genç futbolcu yedek kulübesinde kaldı.
Ancelotti maç boyunca Arda Güler'i ısındırsa da oyuna sokmadı.
Real Madrid'de 5 oyuncu değişikliği hakkı bitince kulübeye dönen Arda, ısınırken üzerindeki yeleği yere fırlatması İspanya'da gündem oldu.

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