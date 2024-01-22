Fernando Santos istedi, Beşiktaş Portekizli stoperi gündemine aldı

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Beşiktaş, Portekiz takımı Famalicao'da oynayan 25 yaşındaki savunmacı Riccieli'yi gündemine aldı.

FERNANDO SANTOS TALEP ETTİ

Haberin devamında; Riccieli'ye birkaç haftadır Rusya, Brezilya ve Türkiye'den birçok talip olduğu aktarılırken, Brezilyalı stoper için en ciddi talibin Beşiktaş olduğu ifade edildi.

Ayrıca haberde, CSKA Moskova ile görüşen, ancak anlaşamayan Riccieli'nin, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un özel isteği olduğu yazıldı.

STOPER VE SAĞ BEK POZİSYONUNDA OYNAYABİLİYOR

Stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Riccieli, bu sezon Famalicao formasıyla 13 resmi maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.