Galatasaray’ı şampiyon yapacak Fenerbahçeli ismi açıkladı

Her ne kadar “ironik” bir başlık olsa da, Çarşamba’nın gelişi Perşembe’den belli olurmuş ya, bu da öyle bir şey…

Başka bir deyişle, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’nin en güçlü rakibi maalesef Galatasaray değil, bizatihi sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü İsmail Kartal’dır!

İsmail Kartal’ın futbol aklı, oyunu okuma noktasındaki sıkıntıları, oyuna müdahale etmesi, daha doğrusu edememesi, vücut dili ve sahadaki duruşu ile Fenerbahçelileri daha da üzecek gibi…

Beşiktaş ve Trabzonspor’un şampiyonluk için yol verdiği Türkiye’nin en güçlü iki kulübünün şampiyonluk yarışı nefes nefese mi sürecek, yoksa, hangisi daha erken havlu atacak?

Görünen o ki, Fenerbahçe’nin teknik patronu İsmail Kartal, bu futbol aklıyla Galatasaray’a yol verdiğinin farkına varacak, ama iş işten geçmiş olacak…

Okan Buruk da zaman zaman hatalar yapıyor, ancak hatalarından ders çıkartabiliyor ve bu hatalarını tekrarlamıyor…

Şampiyonluk yolunda önemli bir unsur…

Dolayısıyla da, en az hata yapan teknik patronun takımı ipi göğüsleyecektir…

Fenerbahçe, Samsunspor’a, hem de Kadıköy’de puan kaptırırken, Galatasaray ise Türkiye’nin en zor deplasmanlarından birisi olan Trabzon’da 5 gollü galibiyetle İstanbul’a dönüyor…

Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın…

Galatasaray, Trabzonspor’u en güçsüz, en zayıf anında yakaladı ve fırsatı değerlendirdi…

Olay bu kadar basit…

Galatasaraylılara gidin sorun, 5-1’lik Trabzonspor galibiyetine mi çok sevinmişlerdir, Fenerbahçe’nin kendi evinde Samsunspor’a puan kaptırmasına mı?

İsmail Hocanın, maç sonrası değerlendirmesi de çok ilginç geldi bana…

Kartal, “Pozisyona girdik, ama atamadık” buyurmuş…

Sonra da, “şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir, önümüze bakıyoruz” buyurmuş…

Ben İsmail Kartal’ın yerinde olsam, önüme değil, arkama bakarım ve “nerelerde, nasıl hatalar yaptım, bu hataları önümüzdeki maçlarda tekrarlamayım” diye kendi kendime telkinde bulunurum…

Alt liglerdeki bazı oyuncu ve antrenörlerin klasik “önümüze bakacağız” gibi veciz sözlerin pek alıcısı olmuyor!

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, Fenerbahçe’nin en büyük rakibi Galatasaray değil, bizatihi başındaki teknik patronu İsmail Kartal’ın kendisidir…

Yıllar önce Konya Şekerspor’da, daha sonraki yıllarda da Konyaspor’a çalışan İsmail Kartal’ın aynaya bakması ve Fenerbahçe’nin teknik patronu olmasına rağmen, kendisini geliştirmeli…

Öğrenmenin yaşı, öğrenmenin sınırı yok…

Şunun altını çizmekte yarar var; Fenerbahçe taraftarı İsmail kartal’ı severler, ama Fenerbahçe’yi, yani kulüplerini daha çok severler…

Dolayısıyla, İsmail Hoca, Galatasaray’ı değil, Fenerbahçe’yi nasıl şampiyon yapar, o doğrultuda kafa patlatmalıdır…