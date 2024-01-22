Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finalde

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ve 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, adını çeyrek finale yazdırdı.

Melbourne’da gerçekleşen turnuvanın 9. gününde, akşam oturumunda 4. tur maçları sona erdi.

İki grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, dünya sıralamasının 60. basamağındaki Sırp Miomir Kecmanovic’i 6-4, 6-4 ve 6-0’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

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2020 Avustralya Açık yarı finalistlerinden Zverev de Britanyalı Cameron Norrie’yi (19 numaralı seribaşı) 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Zverev, çeyrek finalde Alcaraz ile karşılaşacak.

ZHENG VE KALINSKAYA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng (12), dünya 95 numarası Fransız Oceane Dodin’i 6-0 ve 6-3’lük setlerle rahatça 2-0 yendi.

Dünya 75 numarası Rus Anna Kalinskaya da İtalyan Jasmine Paolini’yi (26) 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finalde Zheng’in rakibi oldu.

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