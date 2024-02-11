Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı! Arda bu hareket karşısında bakın ne yaptı

Hamza Özalkuş
Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı! Arda bu hareket karşısında bakın ne yaptı
Real Madrid-Girona maçında Camavinga'nın Arda'ya yaptığı hareket gündem oldu!

La Liga'nın 24. hafta maçında Real Madrid, evinde Girona'yı ağırladı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı Real Madrid, 4-0 kazandı ve Girona ile olan puan farkını 5'e çıkardı.

Real Madrid'in gollerini 6'da Vinicius Junior, 35' ve 54'te Bellingham ile 61'de Rodrygo attı.

Milli yıldızımız Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna girdi.

13 dakikada gösterdiği performansla taraftarı kendisine hayran bırakan Arda, Real Madrid'e bir de penaltı kazandırdı.

90+1'de topun başına geçen Joselu, penaltıyı kaçırdı.

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ARDA VE CAMAVINGA'NIN OLAYI GÜNDEM OLDU
Arda'nın penaltı aldırdığı pozisyonun ardından Camavinga, bir anlık sevinçle Arda'nın kulağını öptü ve yaladı.

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Arda Güler, Camavinga'dan kurtularak 'ne yapıyorsun' şeklinde ellerini iki yana açtı ve tepki gösterdi.
İkili, daha sonrasında sarıldı.

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