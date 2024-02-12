Kadın hakemin dokunduğu futbolcu Yeşilçam aktörlerine taş çıkardı

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hopaspor'u konuk etti.
Mücadele, Hopaspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Ev sahibinin tek golünü 2. dakikada Ömerhan Çıldır atarken, Hopaspor'un gollerini 14. ve 55. dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 79. dakikada Onur Civelek kaydetti.
Tarsus İdman Yurdu bu sonuçla 6 puanla ligin dibine demir attı.
Hopaspor ise 23 puanla 9. sıraya çıktı.
İLGİNÇ OLAY GÜNDEM OLDU
Bu mücadeleye Tarsus İdman Yurdu'nun futbolcusu damga vurdu.
Hakemin kararını beğenmeyen futbolcu, kadın hakemin üzerine yürüdü.
Hakem, futbolcuyu iterek uzaklaştırmak istedi ve futbolcu yere düşüp taklalar attı.
Atılan bu takla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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