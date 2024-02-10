Real Madrid Girona'yı bozguna uğrattı. Arda Güler 14 dakikada mest etti

Real Madrid; La Liga'nın 24. haftasında en yakın takipçisi Girona'yı, Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri; baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 4-0 gibi net bir skorla kazandı.

Gol perdesini 6. dakikada Vinivius Junior açtı. Jude Bellingham 35 ve 54'te sahneye çıkıp skoru 3-0'a getirdi. 61'de Rodrygo skoru belirledi: 4-0.

77. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler kısa sürede klasını konuşturdu.

Son saniyelerde seri çalımlarla ceza sahasına giren Arda ancak faul ile durduruldu, takımına penaltı kazandırdı.

Ancak topun başına geçen Joselu, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Bu pozisyon sonrası Arda hemen takım arkadaşına koşup teselli etti.

Bu galibiyetle 61 puana ulaşan Real Madrid en yakın rakibi Girona ile arasındak puan farkını 5'e yükseltti.